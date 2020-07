Četrtek, 2. julija 2020

Nad Panonsko nižino in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo in se počasi bliža Alpam. Pred njo priteka k nam s šibkimi zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi razmeroma topel in vlažen zrak.

Ob morju bo prevladovalo zmerno oblačno vreme in pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Drugod po deželi bo spremenljivo. Popoldne bo v nižinskem pasu vroče in soparno, možne bodo plohe in nevihte, zlasti v hribih.

Spremenljivo oblačno bo. Na zahodu bodo prve plohe in nevihte možne že zjutraj, drugod povečini sredi dneva in popoldne, ponekod se bodo nadaljevale tudi v noč na petek.

Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 25 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 °C.

