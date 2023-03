Četrtek, 2. marca 2023

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo spremenljivo do bolj oblačno vreme. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale obširne razjasnitve. V hribovitem svetu bo pretežno oblačno. Še bodo možne rahle padavine, ki bodo verjetnejše v hribih, kjer bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 m. Na obalnem območju bo dopoldne še pihala okrepljena burja, popoldne pa zmerna. V nižinskem pasu bo severovzhodnik zmerne jakosti.

Danes bo pretežno oblačno z rahlimi padavinami, ki bodo popoldne postopno ponehale. Po nižinah bo rahlo deževalo. Burja na Primorskem bo slabela, tam se bo popoldne delno zjasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA