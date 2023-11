Četrtek, 2. novembra 2023

Nad Balkanom se prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. Nova hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo k nam spet doteka vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Danes bo pretežno oblačno, pozno dopoldne se bodo začele pojavljati zmerne padavine, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu. Popoldne in zvečer se bodo padavine krepile in širile, vmes se bodo pojavile tudi nevihte. V nižinskem pasu in na obali bo dež znaten do obilen, v hribovitem svetu pa lahko zelo obilen. Zvečer bo bodisi na obali kot v višjih legah in visokogorju zapihal okrepljen do močan južni do jugovzhodni veter.

Danes bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, na zahodu pa povečini oblačno z dežjem, ki se bo čez dan krepil. Spet bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA