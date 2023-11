Četrtek, 2. novembra 2023

Dopoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, popoldne bo oblačnost gostejša in pojavljale se bodo zmerne do znatnejše padavine. Ob morju bo zapihal zmeren jugo. Zvečer poslabšanje, veter se bo okrepil in morje bo vzvalovano zlasti na območju med Gradežem in Lignanom. V hribovitem svetu bo dež obilen in pihal bo močan veter. V nižinskem pasu bodo verjetne plohe in nevihte, pihal bo okrepljen jugozahodnik.

V noči na četrtek bodo na jugu nastale rahle padavine in do dopoldne že ponehale. Čez dan bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, na zahodu pa povečini oblačno z rahlim dežjem. Spet bo pihal jugozahodni veter. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA