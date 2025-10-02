Četrtek, 2. oktobra 2025

Nad večino Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ciklon z vremensko fronto je nad Islandijo. K nam v višinah s severovzhodnimi vetrovi doteka suh in hladen zrak.

Pretežno jasno bo. Na obalnem območju bo pihala burja, zlasti na Tržaškem, kjer bo nekoliko močnejša.

Sprva bo delno jasno, čez dan pa bo več spremenljive oblačnosti. Še bo pihal okrepljen hladen veter severovzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.