Četrtek, 2. septembra 2021

V nižinskem pasu in na obali bo dopoldne sprva zmerno oblačno, popoldne pa jasno vreme. V hribih bo jasno do rahlo oblačno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, na severovzhodu občasno zmerno oblačno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER