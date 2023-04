Četrtek, 20. aprila 2023

Jutri bo v hribovitem svetu prevladovalo oblačno vreme; v nižinskem pasu in na obali bo jutro oblačno, čez dan pa spremenljivo do pretežno oblačno. V hribovitem svetu bodo padavine znatnejše, v nižinskem pasu in na obali pa občasne in šibkejše. Možne bodo tudi plohe in nevihte. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala šibka do zmerna burja. Napoved je še delno negotova.

Jutri bo oblačno. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine, ki bodo popoldne postopno ponehale.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA