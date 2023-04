Četrtek, 20. aprila 2023

V hribovitem svetu bo prevladovalo oblačno vreme; v nižinskem pasu in na obali bo jutro oblačno, čez dan pa spremenljivo do pretežno oblačno. V nižinskem pasu in na obali bo občasno rahlo deževalo. Možne bodo tudi plohe in nevihte. V notranjosti hribovitega sveta bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000-1200 m, v Predalpah pa nad okoli 1200-1400 m. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala šibka do zmerna burja.

Oblačno bo. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine, ki bodo popoldne postopno ponehale. Na območju Alp bo meja sneženja med 1000 in 1200 m nad morjem.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 9 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA