Četrtek, 20. februarja 2025

Visok zračni tlak se nahaja nad vzhodno in deloma srednjo Evropo. Globok ciklon z vremenskimi frontami je na območju Islandije. Pri tleh k nam z jugovzhodnimi vetrovi še doteka hladen in postopno bolj suh zrak.

Pretežno jasno bo. V nižinskem pasu bo dopoldne zmrzovalo. Sprva bo še pihala šibka burja. Ničta izoterma se bo dvignila do okoli 2000 m. Po kotlinah se bodo pojavljali temperaturni obrati.

Danes bo povečini sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V vzhodni Sloveniji bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -10, ob morju okoli -2, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.