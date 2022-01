Četrtek, 20. januarja 2022

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo prehodno slabi. Hladna fronta se iznad Severnega morja in Britanskega otočja hitro pomika nad celino. Od jugozahoda priteka k nam postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

V hribih bo prevladovala zmerna oblačnost, v nižinskem pasu in na obali pa bo več spremenljive oblačnosti. Oblačnost bo gostejša od popoldneva. Pojavljale se bodo meglice.

Sprva bo oblačno, v južni Sloveniji bodo manjše krajevne padavine. Sredi dneva in popoldne se bo od severozahoda zjasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 3 do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER