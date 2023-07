Četrtek, 20. julija 2023

V hribovitem svetu bo prevladovala spremenljiva oblačnost, v nižinskem pasu in na obali pa bo zmerno oblačno. Popoldne bodo v hribovitem svetu možne krajevne plohe in kakšna nevihta. V nižinskem pasu bodo nevihte malo verjetne. Ob morju in po nižinah bo pihala zmerna burja, ki bo prehodno okrepljena na Tržaškem. Razvoj vremena je delno negotov. Temperature se bodo še nekoliko spustile in bodo v skladu z dolgoletnim povprečjem.

Jutri kaže na spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina bo popustila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA