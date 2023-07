Četrtek, 20. julija 2023

Dan bo nestanoviten. Ponoči bodo v nižinskem pasu in na obali še možne nevihte; sredi dneva pa se bo lahko delno razjasnilo. Popoldne bodo spet verjetne plohe in tudi nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Na zahodnem pasu in na obalnem območju bo zapihala zmerna burja, lahko tudi okrepljena na Tržaškem. Vročina bo nekoliko popustila.

Danes bo sprva deloma jasno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA