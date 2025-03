Četrtek, 20. marca 2025

Danes bo prevladovalo jasno vreme. Pojavila se bo rahla oblačnost v Predalpskem svetu. V nižinskem pasu bo prišlo do nočnega zmrzovanja. V hribovitem svetu se bo pojavila temperaturna inverzija.

Danes se bo nadaljevalo jasno vreme. Čez dan bo pihal veter iz zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 1 in najvišje dnevne od 12 do 16, na jugovzhodu do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.