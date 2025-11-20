Četrtek, 20. novembra 2025

Nad srednjo Evropo je ciklon z vremensko fronto, ki se od severa bliža Alpam. Pred tem pa v višinah z južnim do jugozahodnim vetrom k nam doteka prehodno nekoliko bolj suh in toplejši zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme z v glavnem rahlimi do zmernimi padavinami, zlasti na vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000–1200 m.

Od zahoda se bo pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine. Meja sneženja bo sprva precej nizka, a se bo čez dan postopno dvigovala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.