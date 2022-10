Zmerno do spremenljivo oblačno bo, zlasti v drugem delu dneva in v hribih. Na obalnem območju bo pihal burin.

Danes bo v notranjosti pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo delno razjasnilo.

Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA