Četrtek, 21. aprila 2022

Dopoldne bo v hribih a tudi v nižinskem pasu sorazmerno hladno. Sprva bo prevladovala zmerna oblačnost, nato se bo najprej na obali postopoma pooblačilo. Popoldne bo povsod po deželi oblačno in ponekod bo v večernih urah že možen rahel dež.

Povsod bo pretežno jasno. Dopoldne se bo pooblačilo v južni Sloveniji, sredi dneva in popoldne tudi drugod. Zvečer bo na Primorskem pričelo rahlo deževati.

Jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER