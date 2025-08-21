Četrtek, 21. avgusta 2025

Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Po prehodu neizrazite tople fronte se nam bliža nova vremenska fronta, ki nas bo dosegla danes zjutraj.

Danes bo oblačno z možnimi nalivi in nevihtami. Dopoldne se bodo na obali in v nižini lahko pojavljale tudi močnejše nevihte. Temperature se bodo še znižale.

Danes bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj jih bo v vzhodnih krajih. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale.