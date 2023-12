Četrtek, 21. decembra 2023

Zmerno do spremenljivo bo, prisotna bo visoka in srednja oblačnost. Popoldne bo v Tržaškem zalivu zapihal zmeren jugozahodnik. Tudi v visokogorju bo pihal jugozahodni veter.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v južni Sloveniji. Po nekaterih nižinah bo sprva megleno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, ki se bo zvečer krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 1 do 9, ob morju do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA