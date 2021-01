Četrtek, 21. januarja 2021

Kaže na poslabšanje s padavinami; v nižinskem pasu in na obali bo rahlo do zmerno deževalo, v hribih nad 500-700 m bo snežilo. V Karniji bo lahko snežilo do dna dolin. Na vzhodnem pasu bodo padavine znatnejše.

Jutri bo v vzhodnih krajih zmerno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, občasno bodo manjše padavine. Meja sneženja bo med 900 in 1200 m nadmorske višine. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju popoldne jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER