Četrtek, 21. januarja 2021

Oblačno bo. V nižinskem pasu in na obali se bodo od popoldneva začele pojavljati rahle do zmerne padavine. V hribih bodo padavine na zahodu zmerne v Julijskih Predalpah pa bolj znatne. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okrog 500 m, nato se bo dvignila do okrog 1000 m. Možna bo tudi poledica, Zvečer bo na obali zapihal zmeren južni veter.

Danes bo v vzhodnih krajih zmerno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu bo rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju popoldne jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 8 do 13, na severozahodu okoli 5 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER