Četrtek, 21. maja 2020

Ciklonsko območje se je pomaknilo nad vzhodno Sredozemlje, nad srednjo Evropo pa se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s severovzhodnimi vetrovi še razmeroma vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme; na obalnem območju bo pihala zmerna burja. V hribih bo prisotna rahla do spremenljiva oblačnost.

Pretežno jasno bo, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER