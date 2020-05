V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme; na obalnem območju bo pihala zmerna burja. V hribih bo prisotna rahla do spremenljiva oblačnost.

Jutri bo sončno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER