Četrtek, 21. novembra 2019

Prevladovalo bo oblačno vreme z v glavnem zmernimi padavinami. Krajevno bodo možne plohe in posamezne nevihte, zlasti na območju med obalo in nižino. Meja sneženja bo nihala med 1300 in 1600 metri.

V vzhodni Sloveniji se bo delno zjasnilo, dopoldne bo po nižinah nastala megla. Drugod bo pretežno oblačno, v zahodni polovici države se bodo občasno pojavljale plohe. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 6, drugje od 9 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER