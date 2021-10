Četrtek, 21. oktobra 2021

V glavnem bo oblačno s padavinami, ki bodo rahle in občasne na zahodu, pogostejše in močnejše na vzhodu, zlasti od popoldneva, ko bodo v nižinskem pasu in na obali možne tudi krajevne plohe. Na obali bo pihal zmeren ali prehodno okrepljen južni veter, v visokogorju pa jugozahodnik.

Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo sprva še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER