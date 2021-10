Četrtek, 21. oktobra 2021

Pretežno oblačno bo s padavinami, ki bodo občasne in rahle na zahodu, pogostejše in znatnejše na vzhodu zlasti od popoldneva, ko bodo po nižinah in na obali možne tudi krajevne plohe ali nevihte. Ob morju bo pihal zmeren do prehodno okrepljen južni veter, v visokogorju pa jugozahodnik.

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.

Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER