Četrtek, 21. septembra 2023

Vreme bo nestanovitno; pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, tudi gostejša, ponekod bodo možne občasne plohe in tudi kakšna posamezna nevihta, predvsem po nižinah in na obalnem območju. Ob morju bo popoldne zapihal zmeren jugo.

V noči se bodo padavine v zahodni Sloveniji okrepile in prehodno zajele tudi osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme. Pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA