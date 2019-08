Četrtek, 22. avgusta 2019

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost, pihala bo šibka burja, ki bo nekoliko močnejša v Trstu in v glavnem na vzhodnem pasu. V hribovitem svetu bo zmerno oblačno do spremenljivo z možnostjo za kakšno popoldansko ploho ali nevihto.

Danes bo na Primorskem dokaj sončno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, le zjutraj bo ponekod na severu še rahlo deževalo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER