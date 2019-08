V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost, pihal bo severovzhodnik, ki bo močnejši v Trstu in v glavnem na vzhodnem pasu. V hribovitem svetu bo zmerno oblačno do spremenljivo. Popoldne bodo možne plohe ali kakšna nevihta.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in povečini suho.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER