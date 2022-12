Četrtek, 22. decembra 2022

Od obale do Predalp bo v glavnem oblačno vreme z rosenjem ali rahlim dežjem na vzhodnem pasu. Dež bo verjetnejši v Nediških dolinah, na Goriškem in na Kraški planoti; na teh območjih bo lahko tudi zmeren. Možne bodo tudi meglice in megla. V hribovitem svetu, zlasti v notranjosti bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. V visokogorju bo pihal zmeren jugozahodnik.

Pretežno oblačno bo, več jasnine bo predvsem popoldne ponekod v severni in vzhodni Sloveniji. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA