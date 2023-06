Četrtek, 22. junija 2023

Danes bo jasno do rahlo oblačno in soparno, zlasti popoldne v nižinskem pasu. Ob morju bo zaradi morskega vetra nekoliko manj vroče. V visokogorju bo izredno toplo. Na nadmorski višini 2000 metrov bo temperatura lahko presegla 20 stopinj C. Ničta izoterma pa na nadmorski višini 4500 metrov.

Danes bo pretežno jasno, popoldne bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA