Četrtek, 22. maja 2025

Danes bo oblačno z možnimi padavinami in nevihtami. V predalpskem svetu se bodo pojavljale močne padavine, na obali zmerne. Na obali in v nižini bo pihal veter. V predalpskem svetu bo pihal južni veter.

Danes bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal jugozahodnik, ob morju zmeren jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 16 do 22, na severozahodu okoli 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.