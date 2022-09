V nižinskem pasu in na obali bo jasno vreme, v hribih pa zmerno oblačno z bolj izrazito oblačnostjo v popoldanskem času. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, več spremenljive oblačnosti bo popoldne na severovzhodu, kjer bodo možne kratkotrajne plohe.

Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA