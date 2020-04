Četrtek, 23. aprila 2020

Nad severno in srednjo ter jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje priteka od vzhoda malo toplejši in suh zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo še pihala zmerna burja.

Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala, drugod pa čez dan veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem od 5 do 10, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER