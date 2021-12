Četrtek, 23. decembra 2021

Od obale do Predalp bo pretežno oblačno vreme. V Alpah bo več sončnega vremena. Tekom dneva se bo v visokogorju močno ogrelo, v večernih urah bo ničla na nadmorski višini okoli 2700 m.

Pretežno oblačno bo, dopoldne bo po nižinah v notranjosti megleno. Čez dan bo v osrednji in vzhodni Sloveniji zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -11, drugod od -8 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 1 do 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER