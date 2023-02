Četrtek, 23. februarja 2023

Prevladovalo bo oblačno vreme z meglicami. Možen bo tudi rahel dež, ki bo verjetnejši na Tržaškem. V alpskem pasu bodo možne občasne delne razjasnitve. V nižinskem pasu in na Kraški planoti bo možna megla.

Danes bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA