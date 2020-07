Četrtek, 23. julija 2020

Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in severnim Balkanom in bo tudi pri nas povzročala nestanovitno vreme s plohami in nevihtami.

Danes bo prevladovala zmerna oblačnost, čez dan bo spremenljivo z možnimi plohami in nevihtami, ki bodo verjetnejše od popoldneva. Lokalno bo možna kakšna močnejša nevihta. Ob morju bo sprva pihal burin, čez dan pa šibki krajevni vetrovi.

Dopoldne bo razmeroma sončno, ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj neviht.

Jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER