Jasno do rahlo oblačno bo; popoldne in zvečer se bodo v hribih, a lahko tudi proti nižini, pojavljale nevihte. Popoldne bo vroče in soparno. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA