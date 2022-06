Nad jugozahodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Iznad Sredozemlja doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Zmerno do spremenljivo oblačno bo, tudi z možnimi krajevnimi plohami in kakšno popoldansko nevihto. Vroče bo, predvsem popoldne in v notranjosti.

Dopoldne bo dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA