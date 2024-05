Četrtek, 23. maja 2024

Prevladovalo bo spremenljivo vreme; oblačnost bo gostejša v hribovitem svetu, ob morju pa se bodo pojavljale večje razjasnitve. Predvsem v predalpskem pasu se bodo popoldne lahko še pojavljale plohe in posamezne nevihte.

Dopoldne bo delno jasno, ponekod po nižinah bo možna megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.