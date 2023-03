Četrtek, 23. marca 2023

V spodnji nižini in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi; tudi drugod v nižinskem pasu in na območju Trbiža bo v glavnem le rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo več spremenljive oblačnosti; oblačnost bo gostejša od popoldneva, zlasti v Karniji.

Povečini bo sončno. Pihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA