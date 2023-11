Četrtek, 23. novembra 2023

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme. Na obalnem območju bo pihala zmerna do okrepljena burja, ki bo močnejša na Kraški planoti in v Trstu. Burja bo popoldne slabela. V nižjih slojih ozračja bo hladno, v visokogorju pa sorazmerno toplo za ta čas. Ničla se bo dvignila do 3500 m. Dopoldne bo po nižinah ponekod zmrzovalo.

Danes bo pretežno jasno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Na Primorskem bo še pihala burja, ki bo čez dan slabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju do 5 stopinj C, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA