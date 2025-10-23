Četrtek, 23. oktobra 2025

Nad severnim Atlantikom in Britanskim otočjem je obsežno ciklonsko območje. Od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Oblačno bo. Dopoldne bo dež zmeren, popoldne ter do večera se bodo pojavljale obilne padavine. Na obali bodo padavine zmerne do znatne. Predvsem med Gradežem in Lignanom bo morje vzvalovano. Ob morju bo pihal močan južni veter, drugod pa okrepljen.

Jutri bo v vzhodnih krajih sprva še delno jasno, drugod bo oblačno. Dež na zahodu se bo čez dan krepil in do večera zajel vso Slovenijo. Vetrovno bo, pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Ob prehodu hladne fronte bodo zvečer možne tudi nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.