Četrtek, 23. oktobra 2025

Dopoldne bo oblačno z jutranjimi rahlimi do zmernimi padavinami. Popoldne se bo dež okrepil, zlasti na vzhodu in v Predalpah. Možne bodo tudi posamezne nevihte. Popoldne in zlasti zvečer bo ob obali zapihal močan južni veter. Tudi v visokogorju bo pihal močan jugozahodnik.

Jutri bo na zahodu oblačno, na vzhodu pa sprva še delno jasno. Dež na zahodu se bo krepil. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo. Ob prehodu hladne fronte bodo možne tudi posamezne nevihte. Toplo bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.