Četrtek, 24. avgusta 2023

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam topel zrak.

Prevladovalo bo jasno in zelo vroče vreme. Ob morju bo dopoldne na vzhodnem pasu sprva še pihal burin, ki bo pripomogel k porastu temperatur, nato bo zapihal morski veter. V hribovitem svetu bo nekaj plitve kopaste oblačnosti.

Sončno bo. Zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA