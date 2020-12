Četrtek, 24. december 2020

Nad Skandinavijo in Britanskim otočjem je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska motnja valovi čez zahodno in srednjo Evropo severno od Alp, hladna fronta je dosegla zahodno Evropo. Nad naše kraje doteka z jugozahodnimi vetrovi topel in vlažen zrak.

Oblačno bo, na zahodu se bodo pojavljale občasne rahle padavine, na vzhodu pa bodo zmerne in bolj pogoste. V Predalpah bo meja sneženja na okrog 1700 m, v Alpah pa bo snežilo nad 1200 m. Padavine bodo verjetnejše od popoldneva.

Danes bo oblačno, še bo pihal jugozahodnik. Sprva bo deževalo v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji, zvečer in v noči na petek pa se bodo padavine okrepile in razširile na vso državo. Lahko bo tudi zagrmelo. Meja sneženja se bo spuščala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER