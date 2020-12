Četrtek, 24. december 2020

Pretežno oblačno bo, na zahodu se bodo pojavljale rahle padavine, na vzhodu pa bodo verjetnejše in pogostejše od popoldneva. V Alpah bo dopoldne sprva še precej lepo vreme, popoldne bo nad 1000 m začelo snežiti, nato se bo meja sneženja spuščala do okrog 700 m.

Jutri se bo povsod pooblačilo, še bo pihal jugozahodni veter. Sprva bo deževalo v zahodni in osrednji Sloveniji, zvečer in pa se bodo padavine okrepile in razširile na vso državo. Meja sneženja se bo spuščala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER