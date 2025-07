Danes bo v hribih in v nižini spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekatere nevihte modo močnejše. Na obali bo več jasnega vremena in pihal bo jugozahodni veter.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V severni polovici Slovenije se bodo sredi dneva in popoldne pojavljale plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.