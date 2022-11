Četrtek, 24. novembra 2022

Povsod po deželi bo prevladovalo zmerno oblačno vreme. Le sredi dneva bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Dopoldne bo plimovanje morja spet nekoliko povišano. V hribovitem svetu, v krajih s snežno odejo, bodo ponoči tla lahko poledenela; mrzlo bo. V visokogorju bo pihal zmeren severozahodnik.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah v notranjosti se bo dopoldne zadrževala megla.

Jutranje temperature bodo od -2 do 3, v krajih s snežno odejo okoli -5, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem okoli 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA