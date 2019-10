UV indeks ob jasnem vremenu sredi dneva po nižinah doseže vrednost 3 in v gorah 3,5.

Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah marsikje megleno. Čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 13 , najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER