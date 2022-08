Četrtek, 25. avgusta 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo ter zahodnim in osrednjim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje od severovzhoda toplejši in vlažen zrak.

Pretežno jasno bo. Ponoči in zjutraj bo zlasti na Tržaškem pihal burin. Popoldne bodo pihali krajevni vetrovi. V nižinskem pasu bo popoldne precej vroče.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA